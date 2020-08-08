AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حالة إيجابية جديدة بكورونا في فريق أسوان قبل مواجهة مصر المقاصة غدا

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:51 م
اسوان
اسوان
Advertisements
كتب: رباب الهوارى
تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة السابعة الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت أمس قبل مواجهة المقاصة ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8. 

وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعددهم 34 ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، واللاعب يتم معه إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.

كان لاعبو نادي أسوان الرياضي أجروا المسحة الطبية أمس الجمعة 7/8/2020، استعدادًا لمواجهة نادي مصر للمقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8، بعد توقف الدوري منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل نادي أسوان المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى العام، بعد تحقيق ثلاث انتصارات متتالية بختام الدور الأول، جاءت على حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وسجل هجوم أسوان 19 هدفًا في جميع مبارياته واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلبية.. اللجنة الطبية باتحاد الكرة تخطر أسوان بنتيجة المسحة الثالثة لكورونا

نادي أسوان يجري المسحة الرابعة قبل المباراة الودية مع الإسماعيلي

نادي أسوان يجري المسحة الخامسة قبل المباراة الودية مع المقاولون.. صور

قبل مواجهة المقاولون.. اللجنة الطبية باتحاد الكرة تخطر أسوان بنتيجة المسحة الخامسة لكورونا

لاعبو أسوان يخضعون للمسحة السادسة استعدادا لمواجهتي المقاولون ووادي دجلة وديا.. صور

حالة إصابة بـ كورونا في المسحة السادسة لنادي أسوان

ترشيحاتنا

يغفلها كثيرون.. علي جمعة: النبي فتح باب الجنة على مصراعيه بـ7 أعمال

الأوقات المنهي الصلاة فيها.. البحوث الإسلامية يحدد 3 مواقيت

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 8-8-2020

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

أحمد حسن ينشر صورة مع نجله.. شاهد

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

3 ملايين إسترليني.. أطراف خارجية تعرقل صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. شاهد

أخبار الرياضة.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. وإقالة ساري من تدريب يوفنتوس

محمود البنا يقترب من إدارة مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

بإطلالة رومانسية.. هشام حنفى يخطف الأنظار بصحبة زوجته

أحمد حسن ينشر صورة مع نجله.. شاهد

قبل مباراتهما غدا.. حلمي طولان يهدد الأهلي بورقته الرابحة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

سكاي: بوتشيتينو يتصدر السباق لتولي مهمة قيادة يوفنتوس خلفا لـ ساري

بدلا من التفاوض مع كريستيانو رونالدو.. باريس سان جيرمان يقرر تجديد التعاقد مع نيمار ومبابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية