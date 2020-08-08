حالة إيجابية جديدة بكورونا في فريق أسوان قبل مواجهة مصر المقاصة غدا

تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة السابعة الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت أمس قبل مواجهة المقاصة ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8.





وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعددهم 34 ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، واللاعب يتم معه إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.





كان لاعبو نادي أسوان الرياضي أجروا المسحة الطبية أمس الجمعة 7/8/2020، استعدادًا لمواجهة نادي مصر للمقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8، بعد توقف الدوري منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويحتل نادي أسوان المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى العام، بعد تحقيق ثلاث انتصارات متتالية بختام الدور الأول، جاءت على حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وسجل هجوم أسوان 19 هدفًا في جميع مبارياته واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.