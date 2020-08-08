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مرأة

دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 م
علاج السل يحمي مصابي
علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة
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حياة عبد العزيز
كشف باحثون، خلال دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine، عن أن لقاح Bacille Calmette-Guerin أو BCG، المصنوع ضد مرض السل، له تأثير محفز عام على جهاز المناعة، وبالتالي فهو فعال ضد فيروس كورونا Covid-19.

وقارنت الدراسة بين مجموعات المتطوعين الذين تلقوا لقاح BCG في السنوات الخمس الماضية قبل جائحة كورونا، وأظهرت أن اللقاح آمن، ويقضي على أعراض Covid-19.

وقال الباحث في الدراسة، ميهاي نيتيا، من جامعة رادبود في هولندا: "من المهم للغاية التأكد من أن الشخص الذي تم تطعيمه بلقاح بي سي جي لا يعاني من أي أعراض متزايدة أثناء جائحة كوفيد -19".

لقاح BCG هو أكثر لقاح يتم تلقيه على نطاق واسع في العالم، في الأصل كان الغرض منه علاج مرض السل، أصبح من الواضح فيما بعد أنه يوفر دفعة عامة طويلة الأمد لجهاز المناعة الفطري.

وتلقت مجموعة من المتطوعين الأصحاء لقاح BCG وبالتالي يمكن مقارنتها بمجموعة من المتطوعين الأصحاء الذين لم يفعلوا ذلك.

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وكان الغرض من تلك الدراسة هو تحديد الاختلاف في الاستجابة المناعية، ولكن الآن بعد انتشار وباء كورونا، تم استجواب نفس الأشخاص لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير من لقاح على الأعراض التي تعزى إلى الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

وما تظهره المقارنة بين المجموعات هو أن أولئك الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض أكثر، ولم يمرضوا كثيرًا أو أصبحوا أكثر خطورة، خلال الموجة الأولى من جائحة Covid-19 في هولندا.
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