دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

كشف باحثون، خلال دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports Medicine، عن أن لقاح Bacille Calmette-Guerin أو BCG، المصنوع ضد مرض السل، له تأثير محفز عام على جهاز المناعة، وبالتالي فهو فعال ضد فيروس كورونا Covid-19.





، وأظهرت أن اللقاح آمن، ويقضي على أعراض Covid-19. وقارنت الدراسة بين مجموعات المتطوعين الذين تلقوا لقاح BCG في السنوات الخمس الماضية قبل جائحة كورونا





وقال الباحث في الدراسة، ميهاي نيتيا ، من جامعة رادبود في هولندا: "من المهم للغاية التأكد من أن الشخص الذي تم تطعيمه بلقاح بي سي جي لا يعاني من أي أعراض متزايدة أثناء جائحة كوفيد -19".





لقاح BCG هو أكثر لقاح يتم تلقيه على نطاق واسع في العالم، في الأصل كان الغرض منه علاج مرض السل، أصبح من الواضح فيما بعد أنه يوفر دفعة عامة طويلة الأمد لجهاز المناعة الفطري.





وتلقت مجموعة من المتطوعين الأصحاء لقاح BCG وبالتالي يمكن مقارنتها بمجموعة من المتطوعين الأصحاء الذين لم يفعلوا ذلك.





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وكان الغرض من تلك الدراسة هو تحديد الاختلاف في الاستجابة المناعية، ولكن الآن بعد انتشار وباء كورونا، تم استجواب نفس الأشخاص لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير من لقاح على الأعراض التي تعزى إلى الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.



