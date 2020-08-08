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فن

أحمد حاتم تغلب على خوفه من الفئران والمرتفعات بسبب الغسالة

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:22 م
احمد حاتم
احمد حاتم
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محمد نحلة
حين قرأ أحمد حاتم سيناريو فيلم الغسالة ومر بمشهد تجربته العلمية مع الفأر زنفل، لم يتوقع أن يكون هناك احتكاك بينه والفأر، كما أنه يخاف الفئران ولا يحب الاقتراب منها، لكن حين طلب منه المخرج عصام عبد الحميد أن يكون التواصل مع الفأر وحيوانات أخرى أكثر واقعية، استجاب حاتم للأمر ونفذ المشاهد كما يريد المخرج.

أضاف حاتم بشأن مخاوفه في الفيلم، "مشهد الجلوس على لوحة الإعلانات أيضًا بصحبة الطفل محمد فرج، كان مخيفًا وممتعًا في الوقت نفسه، مكان جلوسنا مرتفع وبه قدر من الخطورة، لكننا تغلبنا على هذه المخاوف وطبقنا ما يضمن الأمان لنا وأدينا المشهد".

يشارك في بطولة فيلم الغسالة كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، إضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا. 

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.
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