فؤاد السنيورة: الشعب اللبناني يشعر بإزدراء المسئولين له.. فيديو

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إننا نقدر الجهود المصرية وما توليه من أهمية؛ لعودة الاستقرار إلى لبنان.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن انفجار مرفأ بيروت وسقوط الضحايا؛ وقع نتيجة الإهمال والقصور من المسؤولين اللبنانيين.





وأكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إن سفينة نترات الأمونيا والتي كان من المقرر إرسالها من جورجيا إلى موزمبيق ومن ثم توقيفها فى مرفأ بيروت وتخزينها تحوم بشأنها الشبهات والريبة.





ولفت فؤاد السنيورة، إلى أن المشكلة هنا، أن سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، سبقت انفجار مرفأ بيروت- وتسببت فى تدهور الأوضاع داخل لبنان.





واستطرد السنيورة: إن ما نراه اليوم هو نتيجة غضب الشعب اللبناني لما يشعره من ازدراء من السياسيين القائمين على الأوضاع فى لبنان.