من المال إلى الرهبنة.. سر تحول هند رستم وبقائها في الكنيسة 10 أيام

«صدى البلد» يستعيد مقارنة أجرتها مارلين مونرو الشرق بين دورها في فيلمي «شفيقة القبطية» و «الراهبة» من إنتاج عامي 1963 و1965 بفارق عامين فقط، واعتبرت أن دورها في شفيقة القبطية كان نقطة تحول في الأدوار التي اعتادت القيام بها، بدرجة فاقت توقعاتها.





«شفيقة القبطية كان سببا فى خيبة أمل كبيرة عندي» هذا ما شعرت به هند رستم التي يحل اليوم 8 أغسطس ذكرى وفاتها، بعد أداءها القوي في الفيلم، ووفقا لما قالته في حوار قديم نشر بمجلة «الكواكب» عام 1965، انها كانت تنتظر الحصول بهذا الدور على جائزة السينما، وازداد حزنها بعدما أبدى كل من رأى الفيلم (جمهور ونقاد) إعجابه به ورشحوها للجائزة، وعندما سمعت خبر توزيع الجوائز شعرت بحزن كبير.





"أنا أفهم اللي ياخد جائزة يكون قام بعمل جديد أو شخصية جديدة ولكن لأنه تألق في نفس الدور اللي يجيده فهذا ليس له معنى أبدا إلا ان توزيع الجوائز بالمجاملة، يجب أن يمثل كل الشخصيات، ولازم يتفوق في دور ليس من لونه" هذا ما قالته هند عن الأزمة التي غيرت حياتها وجعلتها ترفض أداء أي دور جديد إلا بمقابل مرضي.



