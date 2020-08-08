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سيارات

حلم كل شاب.. فتحة سقف السيارة تعرف على أنواعها ومواصفاتها

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:01 م
فتحة سقف السيارة
فتحة سقف السيارة
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اشرف عطية
 الشباب يحلم بأمتلاك سيارة بفتحة سقف لانها تزيد من جمال السيارة وتضفي عليها روح الفخامة وتساعد على إدخال المزيد من الإضاءة للسيارة، بالإضافة إلى إمكانية فتحها في الصيف للاستمتاع بالهواء الطلق فهي شيئ اساسي في السيارة لبعض الشباب .

ابتكرت شركات السيارات فتحات السقف بالعديد من الاشكال و الانواع فيوجد فتحة سقف تسمي صن روف Sunroof و مون روف Moonroof، وهما يختلفان في التصميم والمواد المصنعة لهم، فاكل واحدة استخدام غير الاخري و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع لمعرفة الفرق بين كل واحدة علي حدا .


مون روف Moonroof

تتكون من الزجاج الفامية، ولا يوجد غطاء أعلاه، إلا أنه يأتي مع لوح قماشي منزلق داخل السيارة ويكون بنفس لون المقصورة.
والسقف القمري له عدة خيارات، حيث يمكنك فتح الغطاء القماشي من دون فتح الزجاج، أو يمكن فتح الزجاج تمامًا من أجل دخول الهواء والمزيد من الضوء و تكون بحجم اكبر لأستيعاب اكبر قدر من الاضائة ليلا او اضائة القمر .


- صن روف Sunroof

عبارة عن لوح زجاجي من الفامية  يوجد غطاء اسفلها لمنع اشعة الشمس من الدخول في حالة عدم الرغبة بها ،  ولا يدخل الضوء إلى المقصورة إلا عندما يتم فتحه، حيث يتم انزلاقه للخلف .

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