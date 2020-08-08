تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

تعتبر الرئتين من أعضاء الجسم المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، ومع ارتفاع تلوث الهواء والسكان الذين يدخنون زادت أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بشكل كبير، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يتسبب التعرض لتلوث الهواء في حدوث 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.





وطبفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئة...



