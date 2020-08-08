تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

تعتبر الرئتين من أعضاء الجسم المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، ومع ارتفاع تلوث الهواء والسكان الذين يدخنون زادت أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بشكل كبير، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يتسبب التعرض لتلوث الهواء في حدوث 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.
وطبفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئة...
- التفاح
يحتوي التفاح على مركبات فينولية وفلافونيدات معروفة بتقليل الالتهاب في ممر الهواء، ووجدت دراسة بحثية نُشرت في المجلة الأوروبية لـ الجهاز التنفسي أن الأطفال الذين يشربون كوبًا من عصير التفاح يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمشكلة الصفير.
- الشاي الأخضر
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهاب في الرئتين وتعزز الشفاء بشكل أفضل، يعمل الكيرسيتين المضاد للأكسدة كمضاد طبيعي للهيستامين مما يبطئ من إفراز الهيستامين الذي يسبب أعراض الحساسية، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 1000 شخص بالغ في كوريا يشربون كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون بوظيفة رئة أفضل من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر .
- السمك
يمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والسلمون المرقط والسردين والرنجة في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وفقًا للباحثين في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة روتشستر ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تساعد الجسم في مكافحة التهابات الرئة.