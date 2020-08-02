في الرئة والأنف.. الأطفال يحملون عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبدو أن التأثير المباشر لـ فيروس كورونا COVID-19 على الأطفال محدود جدًا. في حين يعيث فيروس كورونا فسادًا في جميع أنحاء العالم، كان من المعروف إلى حد كبير أن الأطفال بعيدون إلى حد ما من الإصابة بالعدوى،





وهناك بحث يؤكد أن الأطفال والمراهقين قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالوباء العالمي كورونا عند مقارنته بالبالغين وكبار السن.





ووجدت دراسة جديدة أن الأطفال دون سن الخامسة يحملون مواد وراثية أكثر من 10 إلى 100 مرة من الفيروس التاجي الجديد في أنفهم عند مقارنتهم بالبالغين.





ونُشرت الدراسة الرائدة في مجلة JAMA Paediatrics وألقت الضوء على حقيقة أن الأطفال الصغار يمكن أن يكونوا المحركين لانتقال فيروس التاجي جديد داخل الأسرة والمجتمعات.





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وأجريت الدراسة وفقًا لموقع "timesofindia"، أخذ الباحثون مسحات أنفية لـ 145 مريضًا في شيكاغو في غضون أسبوع واحد من ظهور الأعراض، كان لدى المرضى أعراض خفيفة إلى معتدلة للمرض، من بين 145 مريضًا ، كان 46 طفلًا صغيرًا (أقل من 5 سنوات) ، و 51 طفلًا (تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17) و 48 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65.





بعد دراسة المسحات الأنفية لمرضى شيكاغو ، وجد أن الأطفال الصغار (الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات) لديهم كمية أكبر من 10 إلى 100 مرة من السارس الفيروسي 2 في الرئة التنفسي العلوي.





ووفقًا لتقرير نشر في وكالة الأنباء الفرنسية ، أظهرت دراسة مختبرية حديثة أنه كلما زادت المواد الوراثية الفيروسية (مستويات أعلى من الحمض النووي) ، زادت قدرات العدوى.





وفقًا لوكالة الأنباء، تم الإبلاغ في الماضي عن أن الأطفال الذين لديهم حمولات فيروسية عالية من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هم أكثر عرضة لنشر المرض.





من المعروف أن RSV يسبب التهابات الجهاز التنفسي لدى البشر، في حين أن التقارير السابقة لم تجد أدلة قوية على الأطفال كمساهمين رئيسيين في انتشار السارس- CoV-2 ، فقد أبرزت الدراسة الأخيرة أهمية "استهداف جهود التحصين لدى الأطفال مع توفر لقاحات السارس- 2".



