خطأ يقع فيه الكثيرون يؤثر على جهازهم المناعي





ففي ظل جائحة Covid-19 بدلًا من القلق بشأن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم ، ينصح الأطباء بأنه يجب على الناس التركيز على الأشياء التي يمكننا التحكم فيها، مثل إدارة مستويات التوتر.

وللطعام دور في إدارة مستويات الإجهاد فقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبروتين الخالي من الدهون يمكن أن يساعد في إدارة مستويات التوتر.





يمكن أن يساعد تناول أنواع معينة من الطعام في إصلاح اختلال التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائك وإدارة مستويات التوتر وارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تقلل من الإجهاد في تعزيز الهرمونات الجيدة وتقليل مستويات الكورتيزول.





إليك أبرز تلك الأطعمة :



- الحمص