خطأ يقع فيه الكثيرون يؤثر على جهازهم المناعي

هل تعلمين أن الوقوع في التوتر يمكن أن يؤثر على جهازك المناعي؟ يشير الخبراء وفقا لدراسة نشرها موقع "بولد سكاي" الهندي إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة عندما يكون الفرد قلقًا أو يشعر بإحباط شديد، يميل جهاز المناعة إلى الضعف وينتج المزيد من هرمونات الإجهاد، ويقلل من المناعة ويزيد من مستويات الالتهاب.
. الأفوكادو
يمكن لفاكهة الزبد هذه أن تخفض مستويات الإجهاد بسبب ثرائها بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تزيد أحماض أوميجا 3 الدهنية من مزاجك وتقلل من التوتر والقلق.
. الكركم
العنصر النشط في الكركم، الكركمين قد يساعد على تقليل مستويات الإجهاد عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشير الدراسات إلى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضًا إلى زيادة حمض أوميغا 3 الدهني الضروري لنمو الدماغ وتقليل القلق . يمكن استهلاك الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين مزاجك.
- الحمص
لذيذ ومفيد لصحتك، الحمص مليء بالفيتامينات والمعادن المقاومة للإجهاد ، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب والزنك والسيلينيوم والمنجنيز والنحاس . يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لهذه البقوليات في إنتاج ناقلات عصبية تنظم المزاج، وبالتالي التحكم في مستويات التوتر.
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ففي ظل جائحة Covid-19 بدلًا من القلق بشأن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم ، ينصح الأطباء بأنه يجب على الناس التركيز على الأشياء التي يمكننا التحكم فيها، مثل إدارة مستويات التوتر.
وللطعام دور في إدارة مستويات الإجهاد فقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والبروتين الخالي من الدهون يمكن أن يساعد في إدارة مستويات التوتر.
يمكن أن يساعد تناول أنواع معينة من الطعام في إصلاح اختلال التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائك وإدارة مستويات التوتر وارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تقلل من الإجهاد في تعزيز الهرمونات الجيدة وتقليل مستويات الكورتيزول.
إليك أبرز تلك الأطعمة :
. الأفوكادو
يمكن لفاكهة الزبد هذه أن تخفض مستويات الإجهاد بسبب ثرائها بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تزيد أحماض أوميجا 3 الدهنية من مزاجك وتقلل من التوتر والقلق.
. الكركم
العنصر النشط في الكركم، الكركمين قد يساعد على تقليل مستويات الإجهاد عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشير الدراسات إلى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضًا إلى زيادة حمض أوميغا 3 الدهني الضروري لنمو الدماغ وتقليل القلق . يمكن استهلاك الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين مزاجك.
- الحمص
لذيذ ومفيد لصحتك، الحمص مليء بالفيتامينات والمعادن المقاومة للإجهاد ، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب والزنك والسيلينيوم والمنجنيز والنحاس . يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لهذه البقوليات في إنتاج ناقلات عصبية تنظم المزاج، وبالتالي التحكم في مستويات التوتر.