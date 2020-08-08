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محافظات

في حملة بسوق شارع القاهرة.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بأي تجاوزات.. وجار نقل 90 سوقًا عشوائية

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:18 م
جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على البائعين وأصحاب المحال التجارية بسوق شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر التابع لحي المنتزة أول، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة.

وشدد قائلا: "لن نسمح بأي تجاوزات أو تكرار المخالفات مرة أخرى، وأي بائع سيكرر المخالفة، سيتم تشميع المحل وإغلاقه شهرا كاملا وتوقيع الغرامة المالية اللازمة عليه".

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جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ الإسكندرية، اليوم لإزالة كافة التعديات والإشغالات بسوق شارع القاهرة ، تمهيدا لإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة بعد توفير بدائل لها ، بحضور المهندسة سحر مسعود رئيس الحي ، وممثلي كافة الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

ولفت الشريف إلى أن الإسكندرية بها أكثر من ٩٠ سوقا عشوائية مثل سوق القاهرة والمعهد الديني والثلاثين وغيرها ، والباعة موجودين بها بصفة غير قانونية ، مشيرا إلى أنه جار العمل على نقلها لأماكن بديلة حضارية تليق بتاريخ ومكانة المدينة . 

على الصعيد ذاته تفقد محافظ الإسكندرية شارع وباكيات سوق الثلاثين، والذي تم تأجيره للباعة منذ عام ٢٠٠٨ ، موضحا أن الباعة استغلوا تلك الباكيات كمخازن، وقاموا بالتعدي على الطريق بالشارع الرئيسي خارج الأماكن المخصصة لهم ، وأكد أنه سيتم فتح تلك الباكيات مرة أخرى بعد وضع تصور حضاري لاستيعاب باعة سوق القاهرة وسيدي بشر تمهيدا لإزالتهما ، وسيتم مطاردة كافة المخالفين ومصادرة بضائعهم لحين التزامهم الكامل بأماكنهم والاشتراطات والضوابط القانونية .
في حملة بسوق شارع القاهرة.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بأي تجاوزات.. وجار نقل 90 سوقًا عشوائية
في حملة بسوق شارع القاهرة.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بأي تجاوزات.. وجار نقل 90 سوقًا عشوائية
في حملة بسوق شارع القاهرة.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بأي تجاوزات.. وجار نقل 90 سوقًا عشوائية
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