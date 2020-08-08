لخلاف على رؤية الأولاد.. أب تنتهي حياته على يد طليقته وزوجها بالإسكندرية

جريمة قتل غريبة في أحد المناطق الشعبية بالمنتزة شرق الإسكندرية ، حيث قتل عامل طليق زوجته إثر مشاجرة دارت بينهما بمنزل الزوج الأول ، بسبب رغبة الزوجة في رؤية أولادها.





وتبدأ الحكاية عندما تزوجت الزوجة من القتيل، ورزقا بطفلين منها، ولكن دبت الخلافات بينهما سريعًا، نظرًا لفارق العمر بينهما الذي يتجاوز 23 عامًا، وعدم التواصل إلى لغة حوار مشتركة، استحالت معها استمرار العشرة الزوجة، حتى وصلا في النهاية إلى الحل السهل، الطلاق، وفي النهاية لا يُظلم سوى الأطفال.





تزوجت الزوجة من المتهم الأول، ولكنها كانت دائمة الشكوى من امتناع طليقها "المجني عليه" من السماح لها برؤية أولادها، وصارحت الزوج بذلك قائلة "نفسي أشوف أولادي وحشوني"، وبعد سماع هذه الكلمات لم يتحمل الزوج عذاب زوجته، وقرر أن يلتقي بطليقها لإقناعه بالسماح لها برؤية فلذات أكبادها.





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لكن المجني عليه استشاط غضبًا عند رؤية زوجها الجديد، وقام بطردهما، وبدأ الشجار في التصاعد بين الطرفين، انتهت بمقتل طليقها، بعدما فشلوا في إقناعه بالسماح للأم برؤية أبنائها الصغار.





وتلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير اللواء سامي غنيم، إخطارًا من قسم شرطة ثالث المنتزه يفيد بتلقي بلاغ من أحد المستشفيات يفيد باستقبال "حسين. ع. ع" 44 عاما، موظف بإحدى الشركات، مصابا بجرح طعني نافذ، أدى إلى وفاته.





وعلى الفور انتقل ظباط مباحث قسم ثالث المنتزة إلى المستشفى، وبعد البحث والتحري، وجهت أسرة المجني عليه، اتهامًا لطليقته وزوجها بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات على حضانة الأطفال.





وبعد تقنين الإجراءات، تم القاء القبض على المتهمين "هـ. م. ع" 26 عاما، عامل، وزوجته "ر. ف. ع" 21 عاما، ربة منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.





وبعد العرض على النيابة، قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة المجني عليه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإخلاء سبيل الزوجة.





وخلال التحقيقات، أكد المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، طليق زوجته، وقال إنه كان يحاول الدفاع عن نفسه هو وزوجته وإقناعه بحقها في رؤية طفليها.





وأضافت الزوجة في التحقيقات أنها طلبت من زوجها مساعدتها في رؤية طفليها بعدما حرمها طلقيها من رؤيتهما بسبب زواجها، ولذلك طلبت من زوجي أن يحاول إقناعه بحقي في رؤية أولادي، لكن الزوج غضب بشدة عند رؤيته ووقعت مشاجرة بينهما انتهت بمقتل طليقها.



