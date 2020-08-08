مجدى عبد الغنى ناعيا شقيقة عمرو الجنايني.. ربنا يرحمها ويغفر لها

نعى مجدى عبد الغنى عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا لإدارة اتحاد الكرة المصري، التى توفت اليوم

وكتب مجدى عبد الغني عبر صفحته على التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا "‏انا لله وانا اليه راجعون، توفيت الى رحمة الله شقيقة الأخ العزيز عمرو الجنايني الله يرحمها ويغفرلها ويصبر اهلها"



وتوفيت كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني، اليوم، السبت، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، إثر أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.









