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برلمان

انتخابات الشيوخ.. 5% تحسم الفوز لقائمة من أجل مصر.. وصراع على المقاعد الفردية

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:06 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
تنطلق، غدًا، الأحد، انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، والتي تستمر على مدار يومين، 9 و 10. ذلك المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.

وبالتزامن مع موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، نستعرض سيناريوهات العملية الانتخابية، ونسب الأصوات المطلوبة للفوز، سواء لنظام القائمة أو الفردي، وحالات الإعادة.

القائمة

بالنسبة لسيناريوهات نظام القائمة، فالوضع شبه محسوم، فنحن أمام سيناريوهين لا ثالث لها فيما يتعلق بنظام القائمة، حددها قانون مجلس الشيوخ في المادة 25، والتي تتعلق بـ "القائمة الواحدة"، حيث نصت على: 

إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وبذلك تحتاج القائمة الوطنية "من أجل مصر"، إلى 5% للفوز بالانتخابات، باعتبارها القائمة الوحيدة التي دخلت انتخابات مجلس الشيوخ.

النظام الفردي

أما فيما يتعلق بسيناريوهات النظام الفردي، في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
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