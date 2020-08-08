البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لإيبارشية الأقصر بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة في وقت سابق اليوم الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر





وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة وتدبير شئون الكنائس وأحوال الأباء الكهنة خاصة مع قرار عودة الصلوات.





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وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس القبطية في مصر وبلاد المهجر، وفقا للشروط المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





واعتادت الكنائس خلال مدة الصوم في السنوات الماضية تنظيم نهضات روحية يتم خلالها تقديم الترانيم والألحان إلى جانب إقامة القداسات اليومية خلال فترة الصوم، إلا أن جائحة كورونا جعلت العديد من الكنائس بث الكلمات الروحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





ويتميز صوم السيدة العذراء بانقطاع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنية مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية، وخلال الليلة الأخيرة من الصوم تشهد الكنائس إقامة ما يسمي بالدورة أو "الزفة" والتي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء وأمامهم أطفال يلبسون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة وكعادة سنوية تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجميع.



