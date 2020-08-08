حسن شاكوش يستمتع بالعطلة الصيفية على حمام السباحة.. شاهد

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر حسن شاكوش وهو جالس أمام حمام السباحة يستمتع بالإجازة الصيفية وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله".





واقتربت أغنية "100 حساب" للثنائي أحمد سعد وحسن شاكوش من تحقيق 4 ملايين ونصف مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد اسبوع من طرحها.



"100 حساب" من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.



وقد تم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات،





وقال كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل، إن الأغنية مفاجأة للجميع، فهى لون وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون إسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كل من أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.



تقول كلمات "100 حساب":

انا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب



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