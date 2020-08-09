عضو لجنة الصحة بالبرلمان تكشف عن مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.





وقالت "الشرقاوي" لـ"صدى البلد"، إن إنشاء صندوق لـ مواجهة الطوارئ الطبية يساهم فى مواجهة تمويل حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال وغيرهم.





ونوهت الى أن نظام التأمين الصحي الكامل تم تطبيقة فى محافظات معينة وحتى يتم تطبيقه بالكامل؛ سيكون هذا الصندوق بمثابة سند قوى لهذه الحالات.





ياتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.

وجاء مشروع القانون في 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن "يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء".



