شاهد.. انفجار وحريق ضخم في ميناء ساسكس البريطاني

وقع انفجار هائل في ميناء ساسكس البريطاني، اليوم ما أسفر عن نشوب حريق كبير في الميناء، حسب وسائل إعلام بريطانية.

ونشرت وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو للحادث، أظهرت انبعاث دخان أسود من موقع الانفجار.





وقالت صحية "ديلي ميل" إن ألسنة اللهب امتدت بميناء ساسكس من جراء الانفجار، وتجمعت سحب الدخان على بعد أميال من الحريق الذي شب في أحد المستودعات في نيوهافن، شرق الميناء.





وأشارت إلى أن رجال الإطفاء توجهوا بسرعة إلى موقع الحريق وقاموا بإخلاء بعض المباني وحثوا السكان القريبين على إغلاق الأبواب والنوافذ.





ودفعت دائرة الإطفاء والإنقاذ في شرق ساسكس بنحو 12 سيارة إطفاء إلى موقع الانفجار.











