AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل بدء دور الـ 8 .. هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل، وسبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.

كان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وحتى النهائي في البرتغال من مباراة واحدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت مباريات إياب دور الـ16 أقيمت مساء الجمعة حيث حجز مانشستر سيتي مقعدًا في الدور المقبل على حساب ريال مدريد، في المقابل ودّع يوفنتوس البطولة بالخسارة من ليون الفرنسي.

وجاء ترتيب الهدافين كالاتي: 

- روبيرت ليفاندوفيسكي 13 هدفا

- هالاند 11 هدفا

- ميرتنز 6 أهداف 

- هاري كين 6 أهداف

- جنابري 6 أهداف 

- رحيم ستيرلينج 6 أهداف 

- مينفيس ديباي 6 أهداف 

- جيسوس 6 أهداف 

- مبابي 5 أهداف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند على بادربورن بسداسية

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد نهاية الجولة 29

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند الصعب على هيرتا برلين

تفوق على رونالدو وميسي.. تصريحات لاذعة تقود إيموبيلي إلى عرش هدافي أوروبا

لقاءات نارية.. تعرف على مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

الشعب خط أحمر.. نوال الزغبى توجه رسالة غاضبة للشرطة اللبنانية

فيديو يوضح كيف توفيت زوجة السفير الهولندى بانفجار بيروت

أسعد يوم في حياتي.. أشرف زكى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل شروق الشمس.. المفتي السابق يجيب

AdvertisementS

أحمد مرتضى: رفضنا بيع نجم الزمالك مقابل 176 مليون جنيه

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

صفقة الأهلي المرتقبة .. موليكا يؤدي التدريبات بقميص الزمالك .. فيديو

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

بايرن ميونيخ ضد برشلونة.. كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أحمد مرتضى عن ظهور موليكا بقميص الزمالك: أقسم بالله ما اعرفه

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

هنيئًا لنا عشنا عصر ليو .. ميسي يتصدر تويتر بعد تألقه الخرافي أمام نابولي

خالد الغندور ينشر صورة بعد خضوعه لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان