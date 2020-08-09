قبل بدء دور الـ 8 .. هدافو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وحتى النهائي في البرتغال من مباراة واحدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.





وكانت مباريات إياب دور الـ16 أقيمت مساء الجمعة حيث حجز مانشستر سيتي مقعدًا في الدور المقبل على حساب ريال مدريد، في المقابل ودّع يوفنتوس البطولة بالخسارة من ليون الفرنسي.





وجاء ترتيب الهدافين كالاتي:





- روبيرت ليفاندوفيسكي 13 هدفا





- هالاند 11 هدفا





- ميرتنز 6 أهداف





- هاري كين 6 أهداف





- جنابري 6 أهداف





- رحيم ستيرلينج 6 أهداف





- مينفيس ديباي 6 أهداف





- جيسوس 6 أهداف



