أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي





وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن مرتضى منصور رئيس النادي طلب منه السفر سريعا لـ السعودية من أجل الحديث مع تركي الـ شيخ عن مساهماته لـ النادي من أجل إنشاء استاد للزمالك.









وأضاف أنه سافر في اليوم التالي لـ السعودية بصحبة إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة حيث فوجىء أثناء اجتماعه بـ تركي أنه يطلب منه ضم الشناوي وعلى جبر لـ الأهلي.









وتابع أن تركي أخبره وقتها أن الشناوي يوافق على الأمر، وسبق أن عقد معه جلسة، مؤكدا أنه صدم مما يحدث وهاتفه مرتضى منصور الذي أخبره بضرورة وجود موافقة كتابية من الشناوي على رحيله من الزمالك.









وأشار إلى أن تركي أخبره وقتها ان الشرط الجزائي في عقد الشناوي هو مليون جنيه ولكنه حبا في مرتضى منصور سيقوم بدفع 2 مليون يورو للزمالك.







