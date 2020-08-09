AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:19 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ورئيس الأهلي الشرفي السابق مع النادي لضم أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وعلى جبر مدافع الفريق السابق وبيراميدز الحالي.


وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن مرتضى منصور رئيس النادي طلب منه السفر سريعا لـ السعودية من أجل الحديث مع تركي الـ شيخ عن مساهماته لـ النادي من أجل إنشاء استاد للزمالك.


وأضاف أنه سافر في اليوم التالي لـ السعودية بصحبة إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة حيث فوجىء أثناء اجتماعه بـ تركي أنه يطلب منه ضم الشناوي وعلى جبر لـ الأهلي.


وتابع أن تركي أخبره وقتها أن الشناوي يوافق على الأمر، وسبق أن عقد معه جلسة، مؤكدا أنه صدم مما يحدث وهاتفه مرتضى منصور الذي أخبره بضرورة وجود موافقة كتابية من الشناوي على رحيله من الزمالك.


وأشار إلى أن تركي أخبره وقتها ان الشرط الجزائي في عقد الشناوي هو مليون جنيه ولكنه حبا في مرتضى منصور سيقوم بدفع 2 مليون يورو للزمالك. 


وتابع أن الأمر كان به الكثير من الندية، حيث طالب وقتها بضم عبدالله السعيد لاعب الأهلي وقتها وعلي معلول وجونيور أجايي، ولكن الأمر لم يكتمل في النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

أحمد مرتضى: اقترحت على محمود طاهر إنشاء استاد مشترك لـ الزمالك والأهلي.. فيديو

نبيل معلول: لدي ثقة في تحقيق النجاح مع منتخب سوريا.. وأفضل قيادة الأهلي بسبب مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

ارتفاع الإصابات وثبات الوفيات.. الصحة: 167 إصابة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

مشاركة جهات دولية.. تطورات في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

شاهد.. عمرو يوسف برفقة زوجته فى أحدث ظهور لهما بـ الساحل الشمالي

على متن يخت.. جوهرة تظهر فى إطلالة مثيرة

AdvertisementS

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان