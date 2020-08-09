سقف المستشفى انهار على الجميع .. الممرضة اللبنانية البطلة تروي كواليس إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض

كشفت الممرضة اللبنانية باميلا زينون، كواليس اللحظات التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت وكيف تمكنت من إنقاذ 3 أطفال ما أحدث تعاطفا عربيا وعالميا معها على موقفها البطولى، مؤكدة أن الانفجار بمثابة خراب طال العاصمة اللبنانية.









وأضافت "باميلا زينون"، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التلفزيون المصرى، أنه عقب الحادث أصيب جميع زملائها بسبب تحطم مستشفى الروم التى تعمل بها، قائلة: "زملائى جميعهم أصيبوا عقب الحادث وكانت الدماء تسيل منهم.. الدماء فى كل مكان.. الجدران واسقف المستشفى انهارت على المتواجدين بها، وسقف الحضانة انهار على الأطفال وكنت اتمنى وأنا اقوم بإزالة السقف من فوق الأطفال فى الحضانات ألا أجد أحد منهم مصاب أو ميت".









وأكدت "باميلا زينون"، أنها تمكنت من إزالة السقف الذى أنهار على الأطفال الرضع، وتمكنت من أخذ ثلاثة منهم والخروج من المستشفى بعدما تمكن البعض من عمل فتحة فى أحد الجدران لإخراج المنكوبين، وتابعت: "السلالم تحطمت والأبواب أغلقت وبعض الاسقف انهارات إلى جانب إنقطاع التيار الكهربائى ولكن تمكنا من الخروج بمساعدة البعض".









وفى سياق آخر كشف الإعلامى وائل الإبراشى، عن التلاحم المجتمعى الذى يعيشه اللبنانيون الآن ورصد خلال الحلقة الخاصة التى يقدمها من لبنان، فرق المتطوعين الذين يعملون على مساعدة المنكوبين والمتضريين، إلى جانب الذين يقومون بتنظيف الشوارع ورفع الركام.