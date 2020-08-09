AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سقف المستشفى انهار على الجميع .. الممرضة اللبنانية البطلة تروي كواليس إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:00 ص
ممرضة لبنانية
ممرضة لبنانية
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت الممرضة اللبنانية باميلا زينون، كواليس اللحظات التى أعقبت  انفجار مرفأ بيروت وكيف تمكنت من إنقاذ 3 أطفال ما أحدث تعاطفا عربيا وعالميا معها على موقفها البطولى، مؤكدة أن الانفجار بمثابة خراب طال العاصمة اللبنانية.


وأضافت "باميلا زينون"، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التلفزيون المصرى، أنه عقب الحادث أصيب جميع زملائها بسبب تحطم مستشفى الروم التى تعمل بها، قائلة: "زملائى جميعهم أصيبوا عقب الحادث وكانت الدماء تسيل منهم.. الدماء فى كل مكان.. الجدران واسقف المستشفى انهارت على المتواجدين بها، وسقف الحضانة انهار على الأطفال وكنت اتمنى وأنا اقوم بإزالة السقف من فوق الأطفال فى الحضانات ألا أجد أحد منهم مصاب أو ميت".


وأكدت  "باميلا زينون"، أنها تمكنت من إزالة السقف الذى أنهار على الأطفال الرضع، وتمكنت من أخذ ثلاثة منهم والخروج من المستشفى بعدما تمكن البعض من عمل فتحة فى أحد الجدران لإخراج المنكوبين، وتابعت: "السلالم تحطمت والأبواب أغلقت وبعض الاسقف انهارات إلى جانب إنقطاع التيار الكهربائى ولكن تمكنا من الخروج بمساعدة البعض".


وفى سياق آخر كشف الإعلامى وائل الإبراشى، عن التلاحم المجتمعى الذى يعيشه اللبنانيون الآن ورصد خلال الحلقة الخاصة التى يقدمها من لبنان، فرق المتطوعين الذين يعملون على مساعدة المنكوبين والمتضريين، إلى جانب الذين يقومون بتنظيف الشوارع ورفع الركام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لإنقاذ 4 أطفال والسيطرة على حريق بمستشفى خاصة للولادة بالإسكندرية

حزب القوات اللبنانية يدعو الطواقم الطبية للنزول لمنطقة الأشرفية ببيروت لمساعدة المنكوبين

ممرضة وثلاثة رضع.. حكاية صورة هزت قلوب الجميع بانفجار لبنان

العزف وسط الركام ومنقذة الرضع.. مشاهد من انفجار بيروت "الدموي"

وائل جسار يكشف تفاصيل تحطم منزله بعد انفجار بيروت

العناية الإلهية تنقذ طفلة من تحت الأنقاض في انفجار لبنان.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

حقيقة إصابة كريم عبد العزيز أثناء تصوير كيرة والجن

تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

تلميع الاحتلال العثماني.. الباز يفضح أحمد منصور مذيع الجزيرة بعد تصريحات صوامع مرفأ لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان