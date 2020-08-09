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فتاتان ترويان قصتهما مع انفجارات بيروت: السفارة جابتلنا جوازات السفر من تحت أنقاض الفندق.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:18 ص
شهود العيان عن إنفجار
شهود العيان عن إنفجار مرفأ بيروت
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اسراء صبري
قالت نور عمرو، أحد شهود العيان عن إنفجار مرفأ بيروت، إنه أثناء تجولها في المدينة مع أصدقائها شعروا بشيء أشبه بالزلزال.


وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "فجأة حصل الانفجار وكلنا مسكنا بعض ونزلنا على الأرض ومحدش عارف في إيه.. كل اللي سامعينه واحدة بتدور على بنتها وحد تاني بيقول إسرائيل".


وأضافت نور أشرف، أحد شهود العيان عن انفجار مرفأ بيروت: تواصلنا مع أهلنا في مصر، وبعدها بدقائق تواصلت معنا السفارة المصرية بلبنان، والسفارة جابتلنا جوازات السفر من تحت أنقاض الفندق.. ومسبتناش غير وإحنا على باب الطائرة".


وأضاف شهود العيان: "من الحق علينا نقدم الدعم للشعب اللبناني نتيجة لما قاموا به من حماية وأمن لنا وسط كل هذه الأحداث.. هنساعدهم بكل حاجة ملابس أو طعام وأدوية ومستلزمات طبية، وسنساعدهم بالمهندسين لمساعدتهم في التعمير".
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