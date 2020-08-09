صفقة الأهلي المرتقبة .. موليكا يؤدي التدريبات بقميص الزمالك .. فيديو

حرص الكونغولي جاكسون موليكا علي الظهور بقميص نادي الزمالك خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية.









واتخذ نادي مازيمبي الكونغولي، خطوة جديدة في طريق احتراف اللاعب في أوروبا، بعدما أبدت العديد من الأندية رغبتها في ضم موليكا من مازيمبي، ومنهم فريق ليل الفرنسي، وموسكرون البلجيكي.









وفتح مجلس إدارة النادي الأهلي خط مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية، لكن إدارة مازيمبي فضلت تسويق اللاعب أوروبيا.









وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خضع لفحص طبي يوم الجمعة مع طبيب النادي، وطالبوه ببدء إنهاء إجراءات السفر للانتقال إلى ناديه الجديد دون الكشف عن اسم النادي.







