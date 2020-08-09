استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. ممنوع خروج البدناء من المنزل

تستعد دول العالم لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبعضهم بدأ في إصدار تحذيرات للاستعداد حتى تنتهي الجائحة بأقل خسائر بشرية ممكنة، وكان أبرزها متعلقة بأصحاب الوزن الزائد.





ووفقا لصحيفة تلجراف البريطانية، أصدرت المؤسسات البحثية تحذيرات للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بضرورة البقاء في المنزل بداية من فصل الخريف وذلك ضمن خطة مواجهة الموجة الثانية المخيفة لفيروس كورونا والمتوقع تفشيها هذا الخريف.





وتدرس الحكومة البريطانية، خطط لمواجهة فيروس كورونا المستجد حال تفشيه مجددا في غضون أسابيع قليلة، حيث طال أحد الوزراء بضرورة حماية المعرضين للخطر من خلال بقاءهم في المنزل.





ويبحث المسؤولون في كيفية استخدام بيانات الفئات التي ستتضرر مثل أصحاب الوزن الزائد وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وتم اختيار فئة البدناء نظرا لإثبات العديد من الدراسات إلى أنهم الأكثر عرضة للوفاة بعد الإصاباة بكورونا وكذلك الإصابة بمضاعفات خطيرة.



