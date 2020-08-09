هنيئًا لنا عشنا عصر ليو .. ميسي يتصدر تويتر بعد تألقه الخرافي أمام نابولي

تصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني ونجم منتخب الأرجنتين موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب مباراة برشلونة اليوم.









وساهم ميسي في فوز فريق برشلونة اليوم علي فريق نابولي الإيطالي ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا وأحرز نجم التانجو هدف فريقه الثاني بطريقة عالمية، وأحرز هدف آخر ولكن الحكم ألغاه واحتسب لمسة يد علي ميسي وتسبب في ركلة جزاء أحرز منها زميله المهاجم الاوروجوياني لويس سواريز.









وتفاعل رواد تويتر ميسي:





ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ





مش معقول ي ميسي والله





تتفق تختلف .. ميسي الأفضل في التاريخ





ميسي ليس مجرد لاعب كرة قدم ميسي عبارة عن كتاب من التاريخ يروى للأجيال القادمة ومرجعية للجميع هنيئًا لنا عشنا عصر ليو وإلا لم نعرف من كرة القدم إلا إسمها.

















وتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء فريق نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة العودة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو"، معقل البرسا ضمن دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.