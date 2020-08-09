للمصريين بالخارج .. 4 خطوات لتسهيل المشاركة بانتخابات الشيوخ

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عددا من الروابط الالكترونية المتاحة على موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات للمصريين بالخارج المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم وتستمر حتى غدا.





وشملت أهم الروابط الإلكترونية المتاحة على موقع الهيئة والتي قد تساعد المصريين بالخارج في إجراء عملية التصويت





الدليل الإرشادي للناخب من هنا





لجان الخارج من هنا





عن التصويت البريدي من هنا





أسئلة شائعة عن التصويت بالخارج من هنا





كانت شكلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.





وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في التاسعة صباح الأحد 9 أغسطس بتوقيت نيوزيلاندا ويستمر حتى الإثنين 10 أغسطس، في الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.