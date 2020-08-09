ميسي يرفض مصافحة كوستاس مانوس قاهر برشلونة





وتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 3- 1، حيث سجل كل من لينجليت وميسي وسواريز أهداف برشلونة بينما يحل لورينزو إينسيني هدف نابولي الوحيد.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مانولاس مد يده لمصافحة ميسي عقب مباراة أمس، لكن ليونيل رفض.





كان روما حقق ريمونتادا تاريخية على برشلونة، بنتيجة 3-0 موسم 2018، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البارسا في الذهاب بنتيجة 4-1، وذلك خلال فترة تواجد مانولاس في صفوف الذهاب قبل الانضمام إلى نابولي.

وتألق كوستاس مانولاس وقتها، وتمكن من إحراز هدف ذئاب روما الحاسم، والذي أهل الفريق الإيطالي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة مصافحة كوستاس مانوس مدافع نابولي الملقب بـ "قاهر برشلونة"، بعد التغلب على الفريق الإيطالي، أمس، السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.