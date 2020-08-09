خلال ثوانٍ غيّرت مسار ليلة العمر.. عروس بيروت تروي قصتها

عرضت فضائية، "الآن" مقطع فيديو أفادت فيه عن قصة عروس بيروت الذي تحول إلى ذكرى لن تنساها إلى الأبد، حيث توّج حفل الزفاف بدماء وقتلى وجرحى، ولكن لحسن الحظ العريسان لم يصيبهما شيء .





وقالت إسراء السبلاني، أو كما عرفت " عروس بيروت " ، إنها طبيبة لبنانية تسعى لإكمال دراستها في الولايات المتحدة، وقررت العودة إلى لبنان لعقد حفل زواجها على أحمد صبيح .





وأضافت "عروس بيروت" ، خلال حوارها المذاع على فضائية " الآن " ، أن الأقدار شاءت بتزامن يوم العمر مع ثاني أكبر انفجار هز العالم بأسره، وهو انفجار مرفأ بيروت.



