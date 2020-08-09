مار أغناطيوس يوسف الثالث يزور بطريرك الأرمن الكاثوليك للاطمئنان عليه بعد حادث مرفأ بيروت

زار صاحب الغبطة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صاحب الغبطة كريكور بيدروس العشرين كبرويان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقرّ كرسيه البطريركي، في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، بعد الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.





وذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر إنه حضر اللقاء صاحبُ النيافة المطران جورج أسادوريان المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك، كما رافق غبطةَ البطريرك مار أغناطيوس صاحبا السيادة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي وأمين سرّ السينودس المقدس.

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كما رافقه أيضا المطران المنتخَب الأب أفرام سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن والمدبّر البطريركي على إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، والأب فراس دردر كاهن الكنيسة السريانية الكاثوليكية في عمّان وسائر الأردن، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب روني موميكا والأب كريم كلش أمينا السرّ المساعدان في البطريركية.





وخلال اللقاء، اطمأنّ غبطة البطريرك مار أغناطيوس علي أحوال غبطة البطريرك كبرويان وكنيسته الشقيقة ومقرّ بطريركيته إثر الانفجار المفجع.





ونعت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" الانفجار الضخم الذى وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضى، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا وإصابة العشرات، حيث رفعت الكنائس صلواتها إلى الله أن يحفظ لبنان وشعبها من كل سوء.