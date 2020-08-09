AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مار أغناطيوس يوسف الثالث يزور بطريرك الأرمن الكاثوليك للاطمئنان عليه بعد حادث مرفأ بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:18 م
مار أغناطيوس يوسف
مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك
Advertisements
سامح سلام

زار صاحب الغبطة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صاحب الغبطة كريكور بيدروس العشرين كبرويان كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، وذلك في مقرّ كرسيه البطريركي، في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، بعد الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.


وذكر المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر إنه حضر اللقاء صاحبُ النيافة المطران جورج أسادوريان المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك، كما رافق غبطةَ البطريرك مار أغناطيوس صاحبا السيادة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي وأمين سرّ السينودس المقدس.

اقرأ أيضا ..

رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس صلاة الأحد من كنيسة مصر الجديدة ..شاهد 

البابا تواضروس يعزى الأنبا بيجول في رحيل الراهب روفائيل المحرقي


كما رافقه أيضا المطران المنتخَب الأب أفرام سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن والمدبّر البطريركي على إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، والأب فراس دردر كاهن الكنيسة السريانية الكاثوليكية في عمّان وسائر الأردن، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب روني موميكا والأب كريم كلش أمينا السرّ المساعدان في البطريركية.


وخلال اللقاء، اطمأنّ غبطة البطريرك مار أغناطيوس علي أحوال غبطة البطريرك كبرويان وكنيسته الشقيقة ومقرّ بطريركيته إثر الانفجار المفجع.


ونعت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية" الانفجار الضخم الذى وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضى، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا وإصابة العشرات، حيث رفعت الكنائس صلواتها إلى الله أن يحفظ لبنان وشعبها من كل سوء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باسيليوس يحتفل بتدشين كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج

بطريرك الكاثوليك يرأس صلوات القداس بالمقر البطريركي بكوبري القبة

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد مساعدات سخية.. لبنان تغضب العراق والأخيرة ترد

لجنة مكافحة كورونا: اقتراب موجة ثانية من كورونا متوقف على هذا الأمر .. تفاصيل

مصرع وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الإقليمى ببنها

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

صراع فتحى وهاني.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة إنبي اليوم

بسبب إيران.. طلب عاجل من التعاون الخليجي لمجلس الأمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور