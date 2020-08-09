بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

اندلع حريق كبير في تلة مار إلياس في منطقة حارة صيدا قرب مركز للجيش اللبناني؛ حسبما أفادت شبكة "إل بي سي" اللبنانية.





وتحاول سيارات الإطفاء وعناصر الجيش السيطرة على الحريق.





ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من وقوع انفجار مدوي في مرفأ بيروت أسفر عن وفاة نحو 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين إلى جانب تشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة.





ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن انفجار مرفأ بيروت خلف أضرارا كبيرة، وصنع حفرة بعمق 43 مترا.





وكان إيمانويل ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، قد وعد في العاصمة اللبنانية، الخميس الماضى، بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.



