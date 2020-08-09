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أخبار العالم

مصادر أمنية: انفجار بيروت خلف حفرة بعمق 43 مترًا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن انفجار مرفأ بيروت خلف أضرارا كبيرة، وصنع حفرة بعمق 43 مترا، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.

ويعقد المانحون الدوليون اجتماعا عبر الفيديو، الأحد، لدعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي هز بيروت، وسط معاناة من أزمة اقتصادية خطيرة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيشكل "خطوة للضرورة والأمل لمستقبل" البلاد.

وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة.

وكان إيمانويل ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، قد وعد في العاصمة اللبنانية، الخميس، بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية.
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