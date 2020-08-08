AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اللبناني يخرج المتظاهرين من وزارتي الخارجية والطاقة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:11 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
Advertisements
أحمد محرم
نجح الجيش اللبناني في إخراج المتظاهرين من مقري وزارتي الخارجية والطاقة، بعد اقتحامهما واحتلالهما خلال المظاهرات الاحتجاجية على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت.

وتحت شعار وقت الحساب، اشتعلت الأجواء في وسط بيروت، إثر محاولة من قبل المحتجين الغاضبين، اليوم السبت، للسيطرة على مبنى مجلس النواب بعد اقتحامهم للمدخل الجنوبي.


ووفقا لـ صحيفة "النهار" اللبنانية، سيطر المتظاهرون على رافعة كانت تحاول تحصين مداخل المجلس بالجدران وأحرقوها. 

وعلى الفور، بدأت قوى الأمن في إطلاق القنابل المسيلة للدموع، فيما بادلهم المحتجون بإلقاء الحجارة وإشعال النيران على المدخل. 

وتندلع المظاهرات من جديد ضد الحكام بعد الانفجار الذي هز الدولة يوم الثلاثاء الماضي 4 أغسطس، نتيجة انفجار شحنة من نترات الأمونيوم أدت إلى مقتل أكثر من 154 شخصا وإصابة ما يزيد على 4000 شخص وتشريد 300 ألف آخرين. 

واستقالت اليوم كتلة نيابية لبنانية من ثلاثة أعضاء؛ احتجاجا على تفجير بيروت الذي ألقى باللوم فيه على نطاق واسع على إهمال الحكومة والفساد، ما رفع عدد النواب المستقلين إلى خمسة منذ الكارثة.

وفي خطاب مؤثر خلال جنازة أحد كبار مسؤولي حزبه الذي توفي في انفجار يوم الثلاثاء، أعلن سامي الجميل استقالته واستقالة نائبي حزب الكتائب الآخرين.

وقال الجميّل مخاطبا الأمين العام للكتائب نزار نجاريان احد الضحايا الـ 154 المؤكدين في انفجار مرفأ بيروت "رفاقكم اتخذوا قرارا بالاستقالة من البرلمان"، فيما لم يحرك المسئولون في السلطة ساكنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات إطفاء بيروت ترفض أوامر ردع المتظاهرين بمدافع المياه

الجيش اللبناني يطلق النار لفض اشتباكات المتظاهرين وعناصر حزب الله

الشرطة ترد بالرصاص.. متظاهرون يلقون قنابل مولوتوف على قوات الأمن اللبنانية

مقتل أحد أفراد الأمن اللبناني باشتباكات مع المتظاهرين في بيروت

الجيش اللبناني: نتفهم غضب المتظاهرين ونطالبهم بضبط النفس

ترشيحاتنا

الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة.. تامر حسنى يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

وزيرة الصحة: أرصدة ثابتة من المستلزمات لتلبية أي احتياجات للمساعدات الداخلية أو الخارجية.. الاستعداد التام للمشاركة في توفير المساعدات للشعب اللبناني

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد