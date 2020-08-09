مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020.. صور

ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 التي تنتمي أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرح السيارة التي تنتمي

لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض MPV، وتأتي بمحرك أربع أسطوانات 1500 سي سي، 104 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك أربع سرعات.









وتعتمد ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة، خلال 13.8 ثانية و تستهلك 5 لتر بنزين ، لكل 100 كم.









ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 تأتي بالعديد من مواصفات الأمان، أهمها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD.









وتأتي ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 بجنوط سبور15 انش، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايات كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر.









