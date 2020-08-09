ضبط شركة تصنع لحوما غير صالحة للإستهلاك الأدمى في الوايلي





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته (9,260 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – مفروم دواجن – بيف برجر – سجق") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



