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حوادث

ضبط شركة تصنع لحوما غير صالحة للإستهلاك الأدمى في الوايلي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:17 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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كتب محمد صبرى

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة الوايلى لحيازته (9,260 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – مفروم دواجن – بيف برجر – سجق") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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