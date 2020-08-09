AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:38 م
عائلة تقاضي مستشفى
عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة
Advertisements
هدير علاء
قرر أبوان مقاضاة مستشفى في مدينة "تامبا" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، إثر اختفاء جثة طفلهما حديث الولادة، الذي توفي بعد ثلاثة أيام من ولادته في شهر فبراير الماضي، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأفاد الأبوان "كاثرين" و"ترافيس ويلسون" بأن موظفي المستشفى فقدوا جثة طفلهما "جايكوب" عقب وفاته في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشار الأبوان كذلك إلى أنه أثناء قيامهما بإعداد الترتيبات الخاصة بجنازة مولودهما في شهر مارس، تم إبلاغهما بأن جثته اختفت في ظروف غامضة، ولم يظهر لها أثر حتى وقتنا الحالي.

وتلقى والدا الطفل في أعقاب ذلك اعتذارًا من إدارة المستشفى، مع التأكيد على أن الإدارة أجرت تحقيقًا في الواقعة وتعاونت بشكل كامل في كل جهود البحث عن جثة الطفل.


يذكر أنه بعد إجراء فحص ما بعد الوفاة، أبلغت إدارة المستشفى الأبوين في الخامس من مارس الماضي بأن في إمكانهما إعداد الترتيبات الخاصة بجنازة رضيعهما، لكن لم تمض سوى أيام معدودة حتى تلقيا اتصالًا هاتفيًا يفيد بأن جثة طفلهما اختفت.

ويطالب الزوجان بتعويض تتجاوز قيمته 30 ألف دولار عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة للإهمال، وأكدا على أن هذه الواقعة المؤلمة أثرت سلبًا عليهما نفسيًا وبدنيًا على حد سواء.
عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة
عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة
عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثناء تفريغ صندوق قمامة.. عمال نظافة يعثرون على جثة رضيع غرب الإسكندرية

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

قصة أصغر ضحية فى انفجار بيروت .. رضيع أسترالي قتله دمار العاصمة

ترشيحاتنا

بلا رجعة.. الكويت ترحل 100 ألف مقيم

أوقات وأماكن لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

اللجنة التشريعية بالبرلمان تبحث رفع الحصانة عن مرتضى منصور

صراع فتحى وهاني.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة إنبي اليوم

عرض أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

ليس بيراميدز.. شوبير: نادي مصري تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة

أرخص تجميل.. فوائد عصير الجزر للبشرة وطريقة تحضيره

بإطلالة جديدة .. مجوهرات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا .. شاهد