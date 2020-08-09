عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء جثة مولودها في ظروف غامضة دون أثر.. اعرف القصة

قرر أبوان مقاضاة مستشفى في مدينة "تامبا" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، إثر اختفاء جثة طفلهما حديث الولادة، الذي توفي بعد ثلاثة أيام من ولادته في شهر فبراير الماضي، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.





وأفاد الأبوان "كاثرين" و"ترافيس ويلسون" بأن موظفي المستشفى فقدوا جثة طفلهما "جايكوب" عقب وفاته في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأشار الأبوان كذلك إلى أنه أثناء قيامهما بإعداد الترتيبات الخاصة بجنازة مولودهما في شهر مارس، تم إبلاغهما بأن جثته اختفت في ظروف غامضة، ولم يظهر لها أثر حتى وقتنا الحالي.





وتلقى والدا الطفل في أعقاب ذلك اعتذارًا من إدارة المستشفى، مع التأكيد على أن الإدارة أجرت تحقيقًا في الواقعة وتعاونت بشكل كامل في كل جهود البحث عن جثة الطفل.









يذكر أنه بعد إجراء فحص ما بعد الوفاة، أبلغت إدارة المستشفى الأبوين في الخامس من مارس الماضي بأن في إمكانهما إعداد الترتيبات الخاصة بجنازة رضيعهما، لكن لم تمض سوى أيام معدودة حتى تلقيا اتصالًا هاتفيًا يفيد بأن جثة طفلهما اختفت.



