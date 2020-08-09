حجز إعادة محاكمة 17 متهما في قضية فض اعتصام النهضة للحكم





قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة ١٧ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" للحكم في جلسة ٥ أكتوبر القادم.





وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.



