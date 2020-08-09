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أخبار البلد

مبيعات ديارنا بمارينا 5 تحقق أكثر من ربع مليون جنيه في 3 أيام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
تلقت  نيفين القباج وزيرة الضامن الاجتماعى تقريرا حول حجم مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 في اول ثلاثة  أيام للمعرض 

واشار التقرير الي تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 256 الف  جنية وهو ما يعكس اقبال شديد على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة 

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضى  معرض ديارنا بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجارى 

وقالت القباج أن اليوم الأول للافتتاح قد  حقق مبيعات تقدر ب 66 ألف و710 جنيه أما اليوم الثاني فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألف و105 جنيه وحتى أول امس فقد  وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالى  256ألف و800 جنيه 

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف  نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية 

وأضافت  القباج  أن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة و يمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض  منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة

ولفتت القباج إلى أن العارضين يجددون دائمًا  من أعمالهم ، مع استخدام أكتر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث
وكانت القباج قد شددت على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح
وأكدت القباج أن الوزارة تواصل سياستها في استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.
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