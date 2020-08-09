أهم الأخبار| السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة.. 17 أكتوبر بدء العام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الحكومة: بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل

أعلنت الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء موعد بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل بعد استعراض خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا.

وزيرة الصحة توجه نصائح للمواطنين خلال فترة الترقب والحذر للحد من انتشار كورونا

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خاصة بعد زيادة التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك.





العربية: السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة غدا بسبب تعنت إثيوبيا

أعلن السودان مقاطعته لـ مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها غدا، الاثنين؛ مبديا اعتراضه بسبب عدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.

الحبس ٦ أشهر وغرامة تصل لـ١٠٠ألف جنيه.. تشريعية النواب تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها

اليوم، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة

ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

خاص .. ننشر تفاصيل مرض خالد الغندور مذيع قناة الزمالك

يعانى خالد الغندور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوى بقناة الزمالك من أزمة صحية صعبة خلال الفترة الحالية .

مسؤول لبناني لـ صدى البلد: الحكومة اللبنانية رفضت مساعدات دولتين عربيتين

كشف مصدر لبنانى مسؤول، عن إجراء غريب من الحكومة اللبنانية برفضها استقبال مساعدات من دولتين عربيتين وجمعية أطباء بلا حدود دون إبداء أسباب الرفض، قائلًا " أمر مضحك ومبكي فى نفس الوقت".





أبوشقة: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.





خاص| حماية المستهلك يتلقى 17 ألف استفسار عن مبادرة ميغلاش عليك و120 شكوى.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تلقى أكثر من 17 ألف استفسار بشأن المبادرة و120 شكوى بسيطة تم حلها بالتنسيق مع الشركات أولًا بأول.





في رسالة للمواطنين .. وزير الكهرباء «صدى البلد»: لو عندكم مشكلة في الفاتورة ابعتولي

طمأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، المستهلكين ممن عليهم مُستحقات متراكمة حتى 30 يونيو الماضى، بأنه سيتم تحصيل تلك المُتأخرات بالأسعار القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي وبدأت الشركات فى تحصيلها بداية من أغسطس.





البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

قرّرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي، رفض الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.