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أخبار البلد

وزير الكهرباء لـ «صدى البلد»: لو عندكم مشكلة في الفاتورة ابعتولي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:21 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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وفاء نور الدين
طمأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، المستهلكين ممن عليهم مُستحقات متراكمة حتى 30 يونيو الماضى، بأنه سيتم تحصيل تلك المُتأخرات بالأسعار القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي وبدأت الشركات فى تحصيلها بداية من أغسطس.

وتابع "شاكر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من حق أى مواطن لديه شكوى من فاتورة الكهرباء التقدّم بها من خلال الطرق العديدة التى أتاحتها الوزارة للتواصل مع الجمهور، ناصحًا المواطن بضرورة التأكد من صحة الفاتورة قبل سدادها بالطرق التى أوضحتها الوزارة وجهاز مرفق الكهرباء فى أكثر من منشور، عن طريق  الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ، ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية، لافتًا إلى أنه فى حالة أن القراءة بالفاتورة فى تلك الخانتين أكبر من القراءة التى توجد بالعداد فهذه الفاتورة خاطئة، لذلك على المواطن التقدّم بشكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو على الخط الساخن 121، أو حتى على الهاتف الخاص بى.

وأوضح "شاكر" أن جميع قراءات عدادات الكهرباء أصبحت مُصوّرة من خلال تطبيق برنامج القراءة المُوحّد، مما يُقلل كثيرًا من وجود أخطاء بالفواتير، لأنه سيقضى  على تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحًا أن البرنامج أجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمُشترك وتسجيل قراءته الفعلية، لأنه يعتمد  على التقاط صورة للعداد لتسجيل القراءة لأن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، كما أن البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المُشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيًا .
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