وزير الكهرباء لـ «صدى البلد»: لو عندكم مشكلة في الفاتورة ابعتولي

طمأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، المستهلكين ممن عليهم مُستحقات متراكمة حتى 30 يونيو الماضى، بأنه سيتم تحصيل تلك المُتأخرات بالأسعار القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي وبدأت الشركات فى تحصيلها بداية من أغسطس .





وتابع "شاكر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من حق أى مواطن لديه شكوى من فاتورة الكهرباء التقدّم بها من خلال الطرق العديدة التى أتاحتها الوزارة للتواصل مع الجمهور، ناصحًا المواطن بضرورة التأكد من صحة الفاتورة قبل سدادها بالطرق التى أوضحتها الوزارة وجهاز مرفق الكهرباء فى أكثر من منشور، عن طريق الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ، ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية، لافتًا إلى أنه فى حالة أن القراءة بالفاتورة فى تلك الخانتين أكبر من القراءة التى توجد بالعداد فهذه الفاتورة خاطئة، لذلك على المواطن التقدّم بشكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو على الخط الساخن 121، أو حتى على الهاتف الخاص بى.



