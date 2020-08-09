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أخبار العالم

العربية: السودان يعلن مقاطعة مفاوضات سد النهضة غدا بسبب تعنت إثيوبيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:48 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
أعلن السودان مقاطعته لـ مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها غدا، الاثنين؛ مبديا اعتراضه بسبب عدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.


وصرح مصدر حكومي سوداني، وفقا لموقع "العربية"، بأن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.


وأضاف المصدر السوداني، أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.


وأشار إلى أن الوسيط الأفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.


وخلال الأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

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