برلماني يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، لاسيما وأن المجلس مع عودته، يمثل أهمية خاصة بالنسبة للحياة النيابية، وذلك بعودة وجود غرفتين نيابيتين من جديد.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق دستوري، يجب أن يبادر الجميع نحوه، وأن تظهر الانتخابات بصورة جيدة أمام العالم كله، ويضرب المصريون، مثالًا في الديموقراطية والتعبير عن الرأي كعادتهم.





وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة سوف توفر الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عملية الاقتراع، وسوف تعكس صورة جيدة للغاية عن الوقاية والحماية الطبية أثناء الانتخابات، مثلما حدث ذلك خلال الأيام الماضية، سواء في عودة العمل وغيره.





وأشار النائب إلى أهمية عودة مجلس الشيوخ، ودوره في إثراء الحياة النيابية في مصر، والاستماع لكافة وجهات النظر، وكونه معاونًا لمجلس النواب في مهامه التشريعية الضخمة.



