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ما هي الإجراءات الواجب اتباعها أثناء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟.. لجنة مكافحة كورونا توضح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:42 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، إن فيروس كورونا مازال موجودا وكل ما تم هو السيطرة على المرض من خلال إجراءات احترازية.

وتابع حسنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبيرة في فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية العامة".

ونصح المواطنين بضرورة  أخذ الحذر خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا : "أهم 3 أشياء يجب المحافظة عليها خلال التصويت في الانتخابات هي ارتداء الماسك وتعقيم القلم قبل التصويت وتعقيم اليدين بعد الخروج من اللجنة".

وأكمل: "يجب على المواطنين ترك مسافة متر بين بعضهم البعض خلال عملية الانتخابات، مردفا: "الفيروس مازال موجودا".

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