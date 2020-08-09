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فن

إنجي خطاب توجه رسالة محزنة للراحل هيثم أحمد زكي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:25 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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محمد بدران

شاركت الفنانة إنجى خطاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للراحل هيثم أحمد زكى.

وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلة: "ولو الدنيا كلها نسيتك أنا مش بنساك وبدعيلك فى كل صلاتي انت وبابا مفيش مره نسيتك الله يرحمك ويرحم بابا موتانا جميعا ماتنسوش هيثم فى دعائكم لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم يوما ما".

ورحل هيثم أحمد زكى عن عالمنا منذ عام بعد تعرضه إلى أزمة صحية أودت بحياته. 

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام  2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي

إنجي خطاب توجه رسالة محزنة للراحل هيثم أحمد زكي
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