ديربي جدة.. تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي





وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:





في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي





أعلن فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره النادي الأهلي، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

خط الدفاع: منصور الحربي – حمدان الشمراني – برونو أوفيني – سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالله المالكي – كريم الأحمدي – خالد السميري

خط الهجوم: فهد المولد – رومارينيو – عبدالرحمن العبود

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.