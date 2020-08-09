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رياضة

ديربي جدة.. تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره النادي الأهلي، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

 خط الدفاع: منصور الحربي – حمدان الشمراني – برونو أوفيني – سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالله المالكي – كريم الأحمدي – خالد السميري

خط الهجوم: فهد المولد – رومارينيو – عبدالرحمن العبود

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
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