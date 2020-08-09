أول ظهور رسمي للخطيب بعد سرقة منزله

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مباراة الفريق الأول للكرة أمام إنبي التي تقام حاليًا باستاد القاهرة وذلك في أول ظهور رسمي له بعد واقعة سرقة منزله.





كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المباراة التي تعد الأولى للفريقين بعد توقف طويل بسبب إجراءات فيروس كورونا .





كما حضر بعض أعضاء مجلس الأهلي فيما تغيب المهندس خالد مرتجي لتواجده بالساحل الشمالي.





وقامت إدارة المباريات بالنادي الأهلي بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة، لإذاعة أصوات تشجيع الجماهير في المدرجات، أثناء لقاء الأهلي وإنبي اليوم.





وحرصت إدارة النادي على إعداد أصوات الجماهير لبثها عبر الإذاعة الداخلية باستاد القاهرة أثناء اللقاء، وذلك على غرار الأصوات التشجيعية والتحفيزية التي تشهدها مباريات الدوري الإنجليزي.



