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أخبار العالم

الجيش اللبناني: هذه حقيقة وجود أنفاق لـ حزب الله في مرفأ لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر الجيش اللبناني بيانا للرد على ما أثير حول وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في مرفأ لبنان يتبع أحد التنظيمات اللبنانية (حزب الله ).

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال بيان الجيش اللبناني "هم قيادة الجيش أن تنفي نفيا قاطعا صحة هذه المزاعم وتوضح أن الإهراءات تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بإتجاه الغرب".

وأوضح "يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر".

وأضاف "تجدد قيادة الجيش دعوتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والانجرار وراء معلومات غير صحيحة والعودة إلى المعنيين لأي استفسار".

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