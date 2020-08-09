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أخبار العالم

وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار يقدم استقالته رسميا من الحكومة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن وزير البيئة اللبناني، ديمانوس قطار، تقديم استقالته رسميًا من الحكومة، وذلك وسط موجة غضب شعبية عارمة على خلفية تقصير المسئولين في محاسبة المتورطين في كارثة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. 

يأتي ذلك أيضًا وسط عدة استقالات لمسئولين منها وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، الذي استقال بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال". 

وانتهى منذ ساعات قليلة الاجتماع بين رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، حيث أكد البيان الختامي للاجتماع أن الحكومة مستمرة في أعمالها.  

وتواجه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، اتهامات بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما ويتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية ومساعدات مالية
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