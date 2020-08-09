شابة تمزق عينها وتصاب بالعمى بسبب المخدرات

تسببت شابة في تمزيق عينيها بينما كانت تتعاطى مخدرات ، لتصاب بالعمى وتضطر إلى وضع أعين صناعية بعيونها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، اقتلعت كايلي موثارت ، 22 عامًا ، عينيها وهي تحت تأثير المخدرات، بينما كان أحد المارة المذعورين يحاول إيقافها ولكن بعد فوات الاوان.

ولكن بعد عامين ، من هذه الحادثة التي تسببت في إصابتها بالعمى تغيرت حياتها ، لتلهمها هذه الحادثة للإقلاع عن المخدرات إلى الأبد.

وأشارت الصحيفة أنه بعد نقل كايلي إلى المستشفى ، أخبرها الأطباء أنها لن ترى مرة أخرى أبدًا، ولكن بفضل الأطراف الاصطناعية الجديدة ، القليل من الضوء.

ولتحقت كايلي ، بعدذلك بمدرسة للمكفوفين في مسقط رأسها بجنوب ولاية كارولينا ، برفقة صديقها أليكس جورج ، 42 عامًا، الذي تعتقد أن الارتباط به سيغير حياتها للأفضل.

تتطلع المدمنة السابقة الآن إلى عيش حياة سعيدة وصحية واستخدام بعض المهارات الجديدة التي تعلمتها في مدرسة المكفوفين.