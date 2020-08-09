AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شابة تمزق عينها وتصاب بالعمى بسبب المخدرات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:35 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

تسببت شابة  في تمزيق عينيها بينما كانت تتعاطى مخدرات  ، لتصاب بالعمى وتضطر إلى وضع أعين صناعية بعيونها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، اقتلعت  كايلي موثارت ، 22 عامًا ،  عينيها وهي تحت تأثير المخدرات، بينما كان أحد المارة المذعورين يحاول  إيقافها ولكن بعد فوات الاوان.


ولكن بعد عامين ، من هذه الحادثة التي تسببت في إصابتها بالعمى  تغيرت حياتها ، لتلهمها هذه الحادثة  للإقلاع عن المخدرات إلى الأبد.


وأشارت الصحيفة أنه بعد نقل كايلي إلى المستشفى ، أخبرها الأطباء  أنها لن ترى مرة أخرى أبدًا، ولكن بفضل الأطراف الاصطناعية الجديدة ،  القليل من الضوء.

ولتحقت كايلي ، بعدذلك  بمدرسة للمكفوفين في مسقط رأسها بجنوب ولاية  كارولينا ، برفقة صديقها أليكس جورج ، 42 عامًا، الذي تعتقد أن الارتباط به سيغير حياتها للأفضل.

 

تتطلع المدمنة السابقة الآن إلى عيش حياة سعيدة وصحية واستخدام بعض المهارات الجديدة التي تعلمتها في مدرسة المكفوفين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يتلف رئة شابة بالكامل وتضطر لزرع جديدة. تفاصيل

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

اعرف الفرق بين الإدمان الجسدي والنفسي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يعلن عن ملامح خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات

قوى خارجية مدفوعة.. "دفاع النواب" تكشف سبب تعنت إثيوبيا في قضية سد النهضة

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

الجيش اللبناني: هذه حقيقة وجود أنفاق لـ حزب الله في مرفأ لبنان

بعد تعرضه للتنمر بسبب شكله.. مهنة حمادة صميدة قبل التمثيل وماذا قال عنه الزعيم عادل إمام

بـ الستان الجذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان للتخسيس وحرق الدهون

بالأسود اللامع.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة سوارية.. شاهد

خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر