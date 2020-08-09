بالخطوات.. كيفية إنشاء CV احترافي في 2020 للطلبة والخريجين

تعتبر طريقة إعداد CV جيد، هى أفضل طيقة للحصول على وظيفة مناسبة، ويعد ال CV أو السيرة الذاتية هو العنوان الذى تستطيع إدارة الموارد البشرية في أى شركة أو مؤسسة رؤية من خلاله إذا كان المتقدم لوظيفة شخص مناسب ، او غير مناسب، وهناك بعض الأشخاص الذين يرتكبون عدد من الأخطاء، عند كتابة ال CV أو السيرة الذاتية الخاصة بهم رغم إمكاناتهم الكبيرة وقدراتهم، إلا أنهم يفاجئون بالرفض عن تقديم ال CV الخاص بهم.





وتختلف طريقة كتابة ال CV لكل مرحلة أو وظيفة عن الأخرى فالسيرة الذاتية التى يتم إعدادها للطلبة الخريجين ، غير ال CV الذى يقوم بإعداده المتمرسون وذوو الخبرة الكبيرة ، عن ال CV الذى يتم إعداده باللغة الإنجليزية سواء للشركات الدولية أو حتى المحلية التى تتطلب مهارات عالية في إتقان اللغات الأجنبية، وبحسب منظمة careers يمكن عمل CV باللغة الانجليزية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:





إقرأ أيضا: وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس عبر هذا الرابط









المعلومات الشخصية

كتابة الاسم الأول والأخير بخط عريض

العنوان : ويجب كتابة العنوان الحالى بشكل تفصيلى

عنوان البريد الإلكترونى

رقم الهاتف الشخصى، وهاتف المنزل

ولا يتم وضع صورة شخصية، ولا ذكر الديانة، أو الحالة الاجتماعية؛ التزاما بالحياد، وعدم وجود فرص لممارسة العنصرية.





الأهداف الوظيفية

ويتم وضع تقديم بسيط عن نفسك والمهارات والمجالات التى تتمتع بها، والخبرات التى اكتسبتها، باختصار.





الوظائف التى حصلت عليها

ويتم ذكر الوظائف، وأسماء الأماكن ونوعية العمل بالتحديد، وكذلك المدة التى تم قضائها.





المؤهلات الدراسية

ويتم ذكر المؤهلات الدراسية، وتاريخ الحصول عليها، وذكر التخصص بالتفصيل.





التدريب

وتعد فترات التدريب التى تم الحصول عليها أثناء الجامعة أو بعد التخرج من أفضل الاشياء التى يتم القبول على بناؤها، ويجب ذكر مدة المدة التدريب، ونوعيته، ومكان التدريب.





المهارات

ويجب ذكر المهارات مثل مهارات استخدام الكمبيوتر، والبرامج مثل الفوتوشوب، وغيرها من البرامج، المتعلقة بمجال العمل او غيره، وكذلك أى موهبة أخرى.





مستوى اللغة

ويتم ذكر المستوى الذى تتمتع به في اللغة سواء كان جيدا او جيد جدا أو ممتاز أو مستوى أهل اللغة الاصلية، وكذلك عدد اللغات الأخرى غير الإنجليزية والعربية، ومستواك فيها.





أما طريقة عمل CV للطلبة أثناء الدراسة سواء للعمل أو التدريب





يجب وضع البيانات الشخصية بالتفصيل

كتابة الاسم الأول والأخير بخط عريض

العنوان : ويجب كتابة العنوان الحالى بشكل تفصيلى

عنوان البريد الإلكترونى

رقم الهاتف الشخصى، وهاتف المنزل





المؤهلات الدراسية

مثل المدرسة الثانوية، والجامعة التى ترتادها، والتخصص الذى تلتحق به.





الجوائز والمهارات

ويجب ذكر المهارات التى تمتلكها بالتفصيل،مثل حب التطوع، وإذا كانت لديك رخصة قيادة، ومهارات استخدام الحاسب الىلى والبرامج، وكذلك الجوائز إذا كنت متوفقا في أحد المجالات ونلت جائزة من قبل.





وأخيرا مستوى اللغة

وفي هذه الحالة لن يعتبر إتقان اللغة ضرورى للغاية إذا كان العمل، لا يتطلب ذلك، ولكن الإلمام الجيد باللغات الأجنبية هو ضرورة للعمل.













ويتطلب عمل CV مميز واحترافى نفس الخطوات السابقة وذكر المعلومات في طريقتى إنشاء CV باللغة الإنجليزية وكذلك CV للطلبة، ولكن في ال CV الاحترافى يجب أن تنتبه لبعض الأشياء الضرورية وهى :





- كتابة ال CV بخط واضح وبحجم متوسط ونفس نوع الخط

- يجب عدم الاستفاضة والشرح في عدد من الاشياء الغير ضرورية والغير لازمة، وكذلك عدم تكرار البيانات.

- يجب ذكر الشهادات والوظائف والجوائز والكورسات من الأحدث للأقدم، وليس العكس.

- الدقة في ذكر البيانات وعدم ذكر بيانات غير حقيقية، وعدم استخدام الوان كثيرة عند الكتابة لعدم تشتيت القارئ.



