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تعليم

تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:10 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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محمد الطحاوي
اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرةوفقا للقانون 155 السنة 2007 و93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية رقم 428 لسنة 2013.

واكدت المديرية في إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة وكيل إدارة تعليمية وموجه / موجه أول / موجه عام تخصصات مختلفة عام وفني. 

واضافت المديرية في إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة وكيل مدرسة جميع المراحل عام وفني. 

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التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة معلنة بلوحة الإعلانات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية ..

وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة أن يتقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وتقدم الطلبات يدويا وشخصيا بالإدارات التعليمية والمديرية بإدارات التنسيق المختصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان .

لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ ولا يوجد استثناءات للموعد.
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"
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