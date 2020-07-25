بدء امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل علي تنمية قدارات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديده لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.





ومن جانبه أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربيه والتعليم عن بدء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة والذين استوفوا الشروط المعلنة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 26 يوليه وحتي الغد الأحد الموافق 27 يوليه 2020 وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

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أوضح وكيل اول وزاره التربيه والتعليم انه على الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات القبول متابعة موقع الوزارة علي الرابط https://npds.emis.gov.eg لطباعة أرقام الجلوس، التي ستوضح موعد إمتحان كل طالب.





أكد وكيل أول وزاره التربيه والتعليم إستعداد مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لإستقبال الطلاب لأداء الامتحان ، مشيرًا إلى انه تم تجهيز اللجان التي ستشهد عقد الإختبارات واجراء اعمال التطهير والتعقيم بها وكذلك تجهيز كشوف باسماء وارقام جلوس الطلاب ووضعها بلوحة الاعلانات بالدور الارضي بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.





ناشد وكيل أول وزارة التربية والتعليم العاملين والطلاب المتقدمين لأداء الإمتحان ضرورة إرتداء الكمامه الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقر مركز التطوير التكنولوجي ، مؤكدًا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.